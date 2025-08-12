Puerto Norte impulsa empleo y desarrollo en Matamoros

.- Beto Granados resalta derrama económica y generación de trabajos para familias de El Mezquital; destaca récord en rehabilitación de drenajes

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 11 de agosto de 2025

El alcalde de Matamoros, Alberto “Beto” Granados Fávila, afirmó que la entrada en operaciones del Puerto del Norte está marcando un antes y un después en la economía local, generando empleos directos para el 80% de las familias de la comunidad de El Mezquital.

Durante su visita a Ciudad Victoria, donde participó en la ceremonia de honores a la bandera encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, Granados señaló que el compromiso de la empresa operadora es contratar prioritariamente a trabajadores de la zona. A la fecha, poco más de 35 familias ya cuentan con un empleo derivado de este proyecto.

“El director de la API, Gustavo Guzmán, me ha comentado que el 80% de la plantilla debe ser gente de ahí. Esto no solo representa una gran derrama económica, sino también justicia social para Matamoros, porque por décadas el Puerto Norte había sido una promesa”, expresó el edil.

Granados Fávila indicó que su gobierno trabaja en mejorar la infraestructura y reforzar las acciones en los planteles educativos de El Mezquital para acompañar este crecimiento. Además, subrayó que la empresa también capacitará a la población para que pueda acceder a más y mejores oportunidades laborales.

En otro tema, el presidente municipal informó que a 10 meses de su administración se han reparado más de 123 caídos en el sistema de drenaje, cifra que convierte a su gestión en la que más ha rehabilitado en los últimos 17 años. “Esto ha sido posible gracias al apoyo del gobernador y las participaciones federales”, añadió.

Como parte de su agenda en la capital del estado, Granados sostuvo reuniones con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Gerardo Illoldi, y el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, para impulsar proyectos que fortalezcan la generación de empleo y mejoren la infraestructura urbana.

@Beto Granados @Gobierno Municipal de Matamoros #BetoGranados #GobiernoDeMatamoros #PuertoDelNorte #ElMezquital #AméricoVillarreal #GerardoIlloldi #PedroCepedaAnaya #InfraestructuraMatamoros #EmpleoMatamoros #DrenajeMatamoros #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea