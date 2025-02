Protestas en McAllen contra políticas migratorias de Trump

.- Decenas de personas alzan la voz en favor de los inmigrantes y convocan a un paro nacional el 3 de febrero.

AgenciaTamNoticias

McAllen, Texas, 1 de febrero de 2025.

Las calles principales de McAllen fueron escenario de una multitudinaria protesta contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Decenas de personas se manifestaron para exigir un trato digno a la comunidad inmigrante y rechazar medidas que, aseguran, afectan a miles de familias latinas en Estados Unidos.

Durante la movilización, pancartas con mensajes como “Ningún ser humano es ilegal” y “Sin inmigrantes, América se detiene” destacaron entre los manifestantes, quienes coreaban consignas en favor de los derechos de los migrantes.

POLICÍA DE MCALLEN SE DESLINDA DE TEMAS MIGRATORIOS

En medio de las manifestaciones, el jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, aclaró que los asuntos de inmigración corresponden al gobierno federal, por lo que su departamento no participa en operativos migratorios ni en la aplicación de leyes de deportación.

Esta postura coincide con la del alcalde de Hidalgo, Sergio Coronado, quien ha insistido en que las autoridades locales deben centrarse en la seguridad y bienestar de sus comunidades, sin involucrarse en decisiones que afectan directamente a los inmigrantes.

CONVOCAN A PARO NACIONAL DE LATINOS INMIGRANTES

El movimiento migrante ha cobrado fuerza en los últimos días con la convocatoria a un paro nacional el próximo 3 de febrero, bajo el lema “Latinos inmigrantes unidos”.

Los organizadores llaman a los latinos a demostrar su impacto en la economía del país dejando de asistir al trabajo y la escuela, además de evitar compras en comercios estadounidenses.

Entre las principales acciones que promueven destacan:

❌ No asistir a la escuela

❌ No acudir al trabajo

❌ No realizar compras en tiendas americanas

❌ No consumir en establecimientos estadounidenses

“El propósito de este paro es mostrar que los latinos somos una comunidad trabajadora y luchadora, y que sin nosotros la economía de Estados Unidos se vería gravemente afectada”, señalaron en un comunicado.

Los organizadores enfatizaron que esta protesta pacífica busca enviar un mensaje claro a las autoridades sobre la importancia de los inmigrantes en el país.

“Dios proteja a cada uno de los inmigrantes, que su único delito es querer sacar a la familia adelante y trabajar día con día”, expresaron algunos manifestantes.

Se espera que el paro tenga repercusión en varias ciudades de Estados Unidos, con la participación de miles de inmigrantes y organizaciones que apoyan su causa.

