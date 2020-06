PROTESTAN PARA PODER REABRIR SUS TOTALIDAD LOS TRIBUNALES

Abogados de diferentes especialidades protestaron en las afueras del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas para exigir se reabran en su totalidad los tribunales y de paso entregaron un pliego petitorio en el que exponen 16 puntos de los que adolece este órgano público ante la contingencia aplicada por nuevo Coronavirus COVID-19.

Rosa Ofelia Valadez Barreda, una de las representantes de los litigantes aclaró que el punto que a ellos más les importa es el de que abran en su totalidad los tribunales.

“Todos tenemos miedo, todos sabemos que un día vamos a morir, no hay que temerle a esta enfermedad, hay que enfrentarla y cuidarnos bien” explicó.

Dijeron que ante la falta de actividad y de ingresos se han visto en la necesidad de manifestarse además por mismo reclamo de sus clientes que han visto paralizado sus casos.

“Tenemos rezago y no es propiamente por la pandemia, esta enfermedad vino a poner en evidencia la falta de personal administrativo que padece nuestro órgano de justicia”.

El Supremo Tribunal así como otras instituciones gubernamentales pararon sus labores desde el 19 de marzo ante la contingencia del nuevo Coronavirus COVID-19 y solo estuvieron recibiendo demandas pero no avanzaron a las promociones o resoluciones.

Dentro de un pliego petitorio hicieron ver los punto que adolece el Supremo Tribunal y a los que exigieron se resuelvan también.

Uno de ellos se habilite horario y acceso a la oficialía de partes, se dé cumplimiento a exhortos y cartas rogatorios requisitorias, que las notificaciones que se hagan de manera virtual o personal para algunos abogados que carezcan de internet u otras herramientas, que establezcan un catálogo para admitir nuevas demandas, que sean admitidas, desechadas o prevenidas se radiquen bajo un número progresivo que les corresponda entre otras cosas.

Las peticiones las entregaron al despacho particular del presidente del tribunal Horacio Ortiz Hernán.

La respuesta que recibieron es de que en la semana próxima sostendrá una reunión para mostrar las inquietudes que les aquejan.

A pesar de esa propuesta los abogados advirtieron que en caso de no tener respuesta buscarán una solución a la controversia que hoy enfrentan.