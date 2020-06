Protesta en Hospital General de Pemex

Cd. Reynosa Tam.- Poco después de las 6:30 de la mañana, antes del cambio de turno, Alrededor de 30 trabajadores entre doctores, enfermeras, camilleros y personal de oficina. Transitorios y de planta, se manifestaron en contra del director del nosocomio Dr. Fausto Pecina, en protestas por negligencia médica, malos tratos, además de mencionar que existen varias irregularidades en esta institución de salud.

Pero lo principal, de esta protesta fue por el actuar del director de nosocomio en contra de la salud del compañero transitorio Martin Pedraza, el cual fue sacado de esta institución de salud, manifestando que como no estaba dado de alta no podían atenderlo, violando con ello algunos estatutos sindicales que lo amparaban para que recibiera la atención médica.

Poco después de las 7 de la mañana arribó al lugar el director del hospital, Fausto Pecina Carrizales y los trabajadores le impidieron la entrada, obstruyendo el acceso y lanzando consignas verbales, acusándolo de prepotente y de negligencia médica al negar la atención a un trabajador transitorio, el cual murió hace unos días víctima de coronavirus..

Los trabajadores se postraron y permanecieron por espacio de casi 2 horas, en la entrada del área de urgencia cerrando el acceso al nosocomio pero nada más al director, el acceso al personal estaba libre, negándole la entrada en tanto no bajara del vehículo y les diera una explicación sobre el proceder para con el trabajador fallecido y algunas otras anomalías al interior del hospital.

Los trabajadores Señalaron que hace unos días el trabajador Martin Pedraza acudió Al hospital con síntomas de Covi1- 19, ingreso y ya estando en camilla, se le ordenó retirarse, por no estar de contrato vigente, negándole la atención por instrucciones del propio director.

Señalaron que el hospital de Pemex cuenta con insumos necesarios para la atención de pacientes por covid-19 incluso cuentan con ventiladores, más sin embargo le fue negada la atención, y fue desalojado del lugar caminando ni siquiera le prestaron ambulancia para que se trasladara al 270 , que fue donde lo mandaron.

Por medio de un familiar fue trasladado al hospital general ya que por lo mal que se sentía, lo llevaron al hospital general, donde después de ser atendido y complicarse su estado de salud, falleció.

El director llegó Y no se bajó de su vehículo y no quiso dar declaraciones ni explicaciones a los trabajadores ni a medios de comunicación y al ver que lo trabajadores no cedían en el paso, realizo algunas llamadas desde el interior del vehículo y posterior mente se retiró del lugar, como si nada pasara.

Por. N.G.M.