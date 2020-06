protesta de jóvenes en la plaza de armas

Un promedio de 30 jóvenes acudieron a la Plaza de Armas del municipio de Tampico para unirse a las protestas por la muerte de Giovanni López y contra los abusos cometidos por la policía de Jalisco dentro de las manifestación que la población ha realizado.

La tarde de este domingo, de manera pacífica, se apostaron con cartulinas y lonas en la que exigieron justicia.

En ellas se leyeron consignas como “Justicia para Giovanni” “Fue asesinato, fue el estado” “la policia no me cuida, me cuidan las feministas”.

El grupo también no dejó escapar los atropellos que en Tamaulipas han ocurrido.

Además reclamaron la muerte de mujeres en diversos estados.

Por su parte, la policía cerró la calle donde se hizo la protesta para que ésta continuará sin ningún problema.

La muerte de Giovanni López aparentemente fue a manos de un grupo de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de que estos lo detuvieron por no usar tapabocas dentro de las órdenes que se dieron en el poblado para contrarrestar la pandemia del Coronavirus.