Protege Gobierno de Reynosa el panteón Lampacitos con barda perímetral

El Gobierno del Presidente Carlos Peña Ortiz construye más de 200 Metros Lineales de barda perimetral en el panteón Lampacitos, que sustituye la vieja cerca de postas y alambre de púas del predio ubicado en calle Don Elías, entre Hernán Cortez y Puebla.

En la presente etapa, la Secretaría de Obras Públicas concluyó la instalación de los perfiles metálicos, que están integrados a la cimentación de la barda para reforzar su resistencia y que perdure cumpliendo su función.

Con esta obra, el Gobierno de Reynosa controla y protege el acceso a las tumbas para tener una mejor conservación de las mismas, que son visitadas por los deudos de quienes ahí reposan como última morada, en la que son honrados durante distintas fechas.

