Protección Civil Tamaulipas y CONAFOR extinguen incendio forestal en San Carlos

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Después de ocho días de trabajo en el “Cerro del Diente”, ubicado en el municipio de San Carlos, brigadas forestales integradas por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), lograron extinguir el incendio en su totalidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, afirmó que en base a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de atender de manera prioritaria las contingencias ambientales, por medio del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, se brindó la ayuda a los municipios con el personal y equipo necesario en el combate de este incendio forestal.

El siniestro arrojó una superficie afectada de 25 hectáreas principalmente de pino y encino, además de algunos matorrales bajos; sin embargo, la mayoría del combustible consumido son hojas secas que se encontraban en el suelo, denominándolo así un incendio de superficie y aunque en la parte baja se consumió por el fuego, la copa de los árboles sigue con sus tonos naturales sin ser afectados.

González de la Fuente explicó que se logró controlar el incendio, derivado de las acciones que realizaron los bomberos forestales de estas instituciones que participaron.

Se mantienen las recomendaciones a la población, para que en caso de observar un incendio forestal, lo reporten al número de emergencias 911 y poder tener una atención oportuna, además de no realizar fogatas, no fumar y no tirar colillas de cigarro encendidas cerca de pastizales o desechar envases de vidrio, ya que pueden ser conductores que provocan incendios de gran magnitud en esta temporada de intenso calor.