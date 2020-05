Propone Maki Ortiz creación de Fondo Sanitario Federal para atender emergencias

“Necesitamos tener un fondo federal específico para prevención y manejo de emergencias sanitarias, que no tiene que ver con el FONDEN, tenemos que tener este tipo de fondo no solamente para atender una pandemia, sino para incrementar la investigación básica epidemiológica, clínica”, propuso la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, durante su participación en el Seminario Nacional de Salud.

Indicó la Alcaldesa de Reynosa, que, el Fondo incrementaría el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de esquemas de control de enfermedades, y la integración de provisiones para abastecimiento, entre otras acciones, que fortalecerían la atención en salud para todos los mexicanos.

“Hemos tenido muchos problemas porque la logística ha sido mala, porque no ha habido compras a tiempo y porque todo el sistema de salud está enfrentando esta crisis en las peores condiciones”, aseguró la Presidente Municipal de Reynosa, Maki Ortiz, quien fue reconocida por sus compañeros panelistas en relación a sus propuestas y los modelos de atención a la pandemia, creados por el Ayuntamiento.

Insistió la Alcaldesa, y Ex Secretaria de Salud de la Presidencia de la República, que: “Es vital la coordinación entre los niveles de Gobierno, no hay forma de salir adelante de esta crisis de pandemia ni de otra crisis si no involucramos desde la Federación al Estado y Municipio pero con respeto”.