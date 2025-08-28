Titulares

Promueve Gobierno de Carlos Peña Ortiz espacios de convivencia familiar

El Alcalde Carlos Peña Ortiz invita a vecinos de la colonia Jarachina y aledañas al tradicional Jarajueves, un bazar cultural organizado por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA.

Este evento, que se llevará a cabo el 28 de agosto a las 5:00 P. M. en la sede Jarachina del Instituto, presentará la puesta en escena del musical Grease a cargo del Taller de Teatro, así como venta de libros, plantas, artesanías y comida.

El Jarajueves reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento del tejido social y la convivencia familiar a través del arte y la cultura.

