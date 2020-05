Tres hospitales de esta ciudad, que atienden casos de Coronavirus, recibieron hoy, de manos de la Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, más de 61 Mil insumos médicos, mediante el programa Héroes de la Salud, para enfrentar con mayor seguridad la pandemia mundial de COVID-19, y salvaguardar la salud de los reynosenses.

“Estamos muy comprometidos en sacar adelante esto, ya saben que hicimos un Fondo de 10 Millones de Pesos, para los insumos, para médicos y enfermeras”, dijo la Presidente Municipal al entregar los insumos este martes 5 de mayo, a las Clínicas 33, y 15 Dr. José Zertuche Ibarra, del IMSS y al Hospital General, José María Cantú Garza, a donde acudió acompañada por integrantes del Cabildo local.

Los tres hospitales recibieron termómetros infrarrojos, caretas ajustables, kits de limpieza, 4 Mil cubrebocas KN95, 3,500 batas, aproximadamente 4,500 guantes de nitrilo, 20 Mil guantes de latex, y 30 Mil cubrebocas quirúrgicos, entre otros productos de uso médico.

El Municipio destinó 60 Millones de Pesos por medio del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, del cual depende el programa Héroes de la Salud, con el que previamente el Hospital 270 del IMSS, recibió un importante paquete de material para la protección de todo el personal de la institución.

“Estamos en el punto más alto de esta pandemia en la ciudad, en el estado; les pido por favor que sigan los lineamientos de mitigación y contención, no saludos, no abrazos ni besos, lavado constante de manos; no salgan si no es necesario, cuidemos de los nuestros y de los más vulnerables. Unidos sociedad y gobierno podemos aplanar la curva de contagio, juntos saldremos adelante”, dijo la Doctora Maki Ortiz Domínguez.