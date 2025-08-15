Probable se presenten lluvias en Reynosa por disturbio tropical en el Golfo de México

El Gobierno Municipal de Reynosa informa a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos la actualización meteorológica sobre el disturbio tropical #98L, que incrementará la probabilidad de lluvias en esta región.

El pronóstico indica lluvias dispersas, acompañadas de ráfagas de viento entre 25 y 45 km/h en la zona Norte de Tamaulipas, de forma intermitente durante hoy viernes 15 y la mañana del sábado 16 de agosto.

Recomendación: Mantente alerta ante posibles encharcamientos y vientos fuertes.

#ProtecciónCivilSomosTodos

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa