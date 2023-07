Presidente Municipal de Reynosa denuncia amenazas y posible orden de aprehensión en su contra Carlos Peña Ortiz afirma que incondicionales que Cabeza de Vaca dejó incrustados en el gobierno estatal, buscan detener a quienes no coincidían con la política del exgobernador.

Por: Martín Juárez Torres.

El Presidente Municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, reveló hoy que recibió una llamada en la que un excolaborador de primer nivel del anterior Gobierno Estatal lo amenazó y le informó sobre la posible emisión de una orden de aprehensión en su contra, el Alcalde manifestó su preocupación por estas acusaciones y denunció los intentos de su persecución política.

Según Peña Ortiz, en días anteriores, el senador Ismael Cabeza de Vaca, representando al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se presentó con un poder no notariado y firmas que no coincidían para solicitar una Carta de Residencia, ante esta situación, las autoridades municipales negaron la entrega del documento, el Alcalde afirmó que estas acciones evidencian una estrategia de la pasada administración estatal para detener a quienes no estaban alineados con la política de Cabeza de Vaca.

“Amanecí con la noticia de que se iba a emitir una nueva orden de aprehensión hacia mi persona; hace unos días vino un representante del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con un poder que no estaba notariado, con firmas que no coincidían, y se le negó la papelería para darle una Carta de Residencia”, aseguró el Alcalde.

El Presidente Municipal reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con el actual Gobernador Américo Villarreal Anaya, pero hizo un llamado a la ciudadanía para unirse en la superación de los estragos dejados por un Gobierno autoritario que intentó someter al pueblo de Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz instó a los tamaulipecos a permanecer firmes en la lucha por la transformación del estado y aseguró que ninguna institución los someterá.

“Ellos quisieron fabricar delitos, inventar delitos no solo a un servidor, a toda la oposición y utilizaban las instituciones para atacar a quienes no coincidían con ellos”, declaró Carlos Peña Ortiz, además, expresó su esperanza de que Tamaulipas pueda recuperar su estado de derecho.

El Presidente Municipal de Reynosa hizo hincapié en la necesidad de contar con el respaldo de la ciudadanía para enfrentar los desafíos y dejar atrás los métodos autoritarios del pasado y concluyó afirmando que continuará trabajando junto al Gobernador Villarreal Anaya en beneficio de todos los habitantes de Tamaulipas.

