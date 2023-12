Presentó IRCA Muestra Navideña de Danza

El Gobierno de Reynosa, presidido por el Alcalde Carlos Peña Ortiz, a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes como parte de las festividades decembrinas presentó la Muestra Navideña de por parte de los alumnos del Taller de Danza en el Auditorio 1 del Centro de Artes del IRCA Longoria, el 12 de diciembre.

La fiesta inició con los movimientos del taller de Cumbia Texana, dirigido por el maestro Antonio Guzmán. Después, los jóvenes del taller de Jazz, se apoderaron del escenario con temas como “All I want for Christmas is You”, “Christmas everyday” y la interpretación de “Oh, Holy Night” a cargo de su maestro Nayib Lozano.

