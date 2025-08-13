¡Pollitos en Fuga!

.- Tráiler que transportaba miles de gallinas vuelca en Ramos Arizpe; vecinos aprovechan para llevarse algunas aves.

AgenciaTamNoticias

Ramos Arizpe, Coahuila, 13 de agosto de 2025

Un tráiler de doble remolque que transportaba miles de gallinas volcó la mañana de este miércoles en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del cruce con el bulevar Miguel Ramos Arizpe, provocando que las aves quedaran esparcidas sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el reporte oficial, el operador, identificado como Carlos Roberto Martínez, de 28 años de edad, perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, lo que ocasionó que el peso de la carga lo venciera y la unidad terminara volcada sobre su costado izquierdo.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron para brindar atención médica, aunque el conductor resultó ileso y se negó a ser trasladado a un hospital, permaneciendo en el sitio a la espera de su aseguradora.

Tras el accidente, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones aprovecharon para llevarse varias gallinas, mientras otras aves lograron escapar, generando una inusual escena en la vialidad.

El percance ocasionó el cierre parcial del libramiento por varias horas, mientras se realizaban las maniobras para retirar la pesada unidad y recuperar la carga.

