Policía dispara y mata a joven motociclista

.- Cristofer Huerta, de 21 años, muere tras recibir un disparo en Jardín Balbuena; la SSC detiene al oficial implicado y abre investigación por homicidio doloso.

Ciudad de México, CDMX, 20 de agosto de 2025

Un joven motociclista de 21 años, identificado como Cristofer Huerta, murió tras recibir un disparo por la espalda realizado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la tarde del martes en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, durante un punto de revisión vehicular.

De acuerdo con la versión oficial, los tripulantes de una motocicleta fueron detenidos por policías para una inspección de rutina. Sin embargo, el encuentro derivó en una riña, donde los jóvenes presuntamente golpearon a los elementos de seguridad. Videos difundidos en redes sociales muestran a Huerta sometiendo en el suelo a un oficial y golpeándolo repetidamente, segundos antes de que se escuchara la detonación.

El proyectil impactó al motociclista, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. La difusión de las imágenes ha generado un intenso debate público sobre el uso de la fuerza policial en la capital y el protocolo de actuación en casos de confrontación directa.

La SSC informó que el agente que disparó fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso por disparo de arma de fuego, con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La muerte de Cristofer Huerta ha provocado reacciones encontradas: mientras algunos vecinos y testigos cuestionan la respuesta letal de la policía, otros señalan la violencia ejercida contra los oficiales como detonante del desenlace fatal. Organismos defensores de derechos humanos han solicitado que se garantice un proceso transparente y que se revisen los protocolos de actuación en operativos similares.

El caso se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto bajo la lupa la actuación policial en la Ciudad de México, reavivando el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos.

