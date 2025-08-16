Titulares

Accidente en Ciudad Victoria deja pareja lesionada…

Limpieza en Las Quintas y Las Américas…

Becas Municipales impulsan la formación de estudiantes…

Planta en Texas beneficiará a México en…

Cuida Gobierno de Reynosa espacios de convivencia

Recomienda COMAPA reutilizar agua de aire acondicionado

Es sede Reynosa de Eliminatoria Estatal de…

Probable se presenten lluvias en Reynosa por…

Apoyan cadena comercial y Gobierno de Carlos…

Reafirma Gobierno de Carlos Peña Ortiz su…

ReynosaTitulares

Planta en Texas beneficiará a México en combate al gusano barrenador

by respuestaenlinea01

.- USDA invertirá 750 mdd en producción de moscas estériles que protegerán la frontera sur de Texas y norte de Tamaulipas.

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 15 de agosto de 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinará hasta 750 millones de dólares para construir una planta de producción de moscas estériles en Texas, una medida que no solo beneficiará a ese estado, sino también a la frontera norte de México, especialmente en Tamaulipas, donde el gusano barrenador representa un riesgo constante para la ganadería.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, destacó que esta instalación producirá y liberará moscas estériles para interrumpir el ciclo reproductivo del parásito, evitando su propagación hacia el sur de Texas y la región fronteriza mexicana. “Es un esfuerzo binacional que protegerá la sanidad animal y reducirá las pérdidas económicas para productores de ambos lados de la frontera”, afirmó.

En Tamaulipas, el gusano barrenador afecta al ganado bovino, caprino y ovino, generando graves daños en la piel y el tejido de los animales, lo que ocasiona altos costos veterinarios y disminuye el valor de la producción. La operación de esta planta en Texas reforzará las campañas sanitarias en México y facilitará el control coordinado de la plaga.

Autoridades de sanidad animal en México celebraron la inversión, al considerarla una medida clave para proteger la producción ganadera nacional y fortalecer el comercio agropecuario entre ambos países.

#USDA #Texas #Tamaulipas #GusanoBarrenador #Ganadería #AgenciaTamNoticias

Related posts

AGRADECEN EL APOYO PARA REVISIONES PREVIAS A CIRUGÍA

respuestaenlinea

Pide alcaldesa a Gerente General de COMAPA sea cambiada la tubería de asbesto por PVC para un mejor servicio y calidad de la misma

respuestaenlinea

Reconoce INSUS voluntad de Américo para agilizar entrega de escrituras

respuestaenlinea