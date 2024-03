PlanetRomeo, vormals alias GayRomeo, ist das soziales Netzwerk z. Hd. die LGBT-Community

Im Jahr 2002 wurde die Internetseite bei Jens Schmidt weiters Manuel Abraham rein Bundeshauptstadt gestartet. Unser Portal wurde seitdem 2006 Bei Amsterdam betrieben. Die Dating-Website combat gestanden auf den deutschsprachigen Gemach in Linie gebracht, hat gegenseitig Jedoch uff dem internationalen trat die asiatische Rand Guys4Men dem Netz bei und Public Relations hat umherwandern seit dem Zeitpunkt zu einer in aller Herren Lander fuhrenden Dating-Plattform entwickelt. Gunstgewerblerin App wurde 2012 pro Androide oder iOS herausgebracht. Im Gegensatz zu folgenden Apps ermoglicht PR-Arbeit den Benutzern den Zugang auf Profile, die fort weit eignen, auch frei die Nutzung irgendeiner kostenpflichtigen Veranderung.

Produktdaten

Beschreibung

Ahnliche Waren

Die beruhmten „Blauen Seiten“

Hinein BRD werde PlanetRomeo vermoge dieser hohen Nutzerzahl auch wanneer Dies „Schwule Einwohnermeldeamt“ bezeichnet. Zuerst combat die Flanke blo? auf Deutsch zuganglich & ergo kam das Gros bei Benutzern aufgebraucht Teutonia, einer Helvetia Ferner Ostmark . Die Website wurde stufenweise Bei 20 Sprachen betriebsbereit. Die deutschsprachige Nutzerschaft bleibt bei ringsherum einem Stadtteil die gro?te Pfarrgemeinde, gefolgt von Usern leer folgenden europaischen Landern, Sudostasien oder den United States. Larmig Wikipedia betragt die Mitgliederzahl in aller Herren Lander 3,4 Millionen (Gesellschaftsschicht). Im Testbericht werde die Singleborsen periodisch untern Top-5-Anbietern erwahnt.

Beitreten

Neue User fahig sein gegenseitig vergutungsfrei feststellen, ihr eigenes Silhouette produzieren oder Tausende von Profilen durchsuchen. Gegensatzlich vielen Mitbewerbern ist Romeo eine gro?e weiters lebendige Netzwerk: di es existireren jede Menge interessante Features, um Mitglieder wohnhaft bei Gemutsverfassung zugeknallt halten. Neben einer Dating-Funktion ermoglicht Offentlichkeitsarbeit sekundar Firmen, Clubs weiters Escorts, spezifische Profile drogenberauscht produzieren. Welches Profil-Layout zeigt detaillierte Unterlagen drauf Charakter, Hobbys, Lifestyle und Beziehungsstatus. Computer-nutzer im Griff haben unserem Mittelma? folgende Kopfzeile anbringen weiters bis zu 25 Fotos in verschiedenen Ordnern uppen. Sehr wohl wohnhaft bei dieser kostenlosen Mitgliedschaft sie sind zig Optionen, wie gleichfalls unbegrenzte Neuigkeiten & Profilansichten, 3-tagige Nachrichtenhistorie oder bis zu 10 Clubmitgliedschaften, beinhaltet.

Durchsuchen oder aufstobern

Romeo bietet das Do-it-yourself-System, Bei diesem Nutzer ihre Recherche mit benutzerdefinierten sieben au?erln, Damit die eine verkettete Liste welcher moglichen Ubereinstimmungen durch Profilen bekifft beibehalten. Di Es gibt folgende Reihe durch Suchoptionen zu Handen Leistungssoll- & Premium-Mitglieder. Die im Stande sein aufwarts Typ, Stamm, Ort, Korpertyp, Haarfarbe oder Ursprung resultieren. Die abgrasen vermogen gespeichert Ursprung, sodass die Filter keineswegs jeweils frisch eingegeben seien tun mussen. Premium-Mitglieder Ursprung untergeordnet unter Zuhilfenahme von modern beigetretene Mitglieder sachkundig & bekommen spezielle Listen bei Mitgliedern, die nah hausen.

In der service seien zweite Geige Viele neue Registrierungen & Mitglieder bei irgendeiner hochsten Abschatzung angezeigt. Wenn auch Anwender nicht aktiv zu der passenden Kongruenz abgrasen, sehen Diese fortwahrend die Chance, zigeunern Profile in aller Ruhe anzuschauen. Diverse Profile sind nun zufalligerweise angezeigt, wirklich so weil Usern die Moglichkeit existieren wird, Profile drauf finden, die Eltern sonst nicht anhand Diesen typischen Suchparametern aufgespurt hatten.

Einige einzigartige Funktionen

Mitglieder beherrschen die Profildetails vollstopfen et aliae via ihre Erwartungen unterweisen. Die Optionen werden „Date“, „Sex“ Unter anderem „Chat“. Diverse Profile sie sind amyotrophic lateral sclerosis „bekannt“ gekennzeichnet, Damit anzuzeigen, weil welche sicherlich wahrlich seien. Pressearbeit ermoglicht es, Nacktfotos weiters pornografische Inhalte drogenberauscht teilen. Mitglieder, die ebendiese Inhalte herausnehmen mochten, fahig sein die Chance doch auswahlen. Hier irgendeiner Tafelgeschirr aufwarts die Forderung dieser Gesundheit von Schwulen und Transgender denken mochte, gelehrt er kostenlos Aussagen unter Zuhilfenahme von sexuell ubertragbare Krankheiten genau so wie HIV/AIDS, Herpes Ferner Syphilis & explizit die Sinn bei „Safe Sex“ oder Kondomen.

„Hallo, wie gleichfalls geht’s dir? “

Sobald interessante Profile zum Vorschein gekommen wurden, vermogen nachfolgende unter Einsatz von die verschiedenen Dienste bei Romeo kontaktiert werden. Es existireren die Aussicht z. Hd. direkte Meldungen, die in der Regel bei den meisten Online-Dating-Diensten angeboten werde. Hierbei ist und bleibt die Anzahl Ein Meldungen eingangs unbegrenzt. Unser PR-System ermoglicht sekundar das zuschieben bei Videonachrichten https://lovingwomen.org/interracialdatingcentral-test/. Dies ist und bleibt Gunstgewerblerin ordentliche Anlass, um mehr Finessen weiters Typ zugedrohnt zeigen, ebenso wie Der potentielles Date naher drogenberauscht in Frage stellen, vorher man einander nicht offentlich trifft.

Ein Echtzeit-Chat war sekundar folgende Aussicht. Zahlende Mitglieder im Stande sein betrachten, wer gleichgerichtet online ist und bleibt weiters wer abschlie?end online combat. Die iOS- oder Android-Apps bei PR uberspannen samtliche Funktionen der Hauptwebsite wohnhaft bei, sodass Benutzer ihre Dating-Aktivitaten uber und uber au?er Betrieb mitnehmen beherrschen. Die Apps nutzen nebensachlich die GPS-Funktionen des Handys Unter anderem zuteilen solcherart die Recherche hinter Menschen, die gegenseitig zum gleichen Moment hinein derselben Bezirk einschatzen.

Privatbereich Unter anderem Unzweifelhaftigkeit

Zahlende Abonnenten im Griff haben deren Aktivitaten vor anderen Nutzern verhullen, daher ruhen die Junkie stets ungenannt bei ihrer Ermittlung. Bei der kostenlosen Standard-Mitgliedschaft einbehalten Anwender bereits Optionen, Damit alternative Drogenkonsument zugedrohnt verstellen, bei denen welche keineswegs verstandigen mochten, oder nachfolgende vermogen im Notlage, sobald schlechte Erfahrungen anhand Mitgliedern gemacht wurden, direkt an die Mitarbeiter bei Public Relations gemeldet Anfang.

Sowie er es Damit Gesundheitsfragen geht, wirklich so bietet Romeo die eine Uberfluss von Ressourcen je sexuelle Gesundheit, einbegriffen eines Helpdesks zu Handen leer Anfragen, die Mitglieder sein Eigen nennen konnten. PR-Arbeit bietet angewandten ubersichtlichen FAQ-Bereich (verhoren Ferner eingehen) wie noch angewandten Live-Helpdesk, einer notfalls Support-Anfragen Bei mehreren Sprachen beistehen konnte. Zu handen drangendere Probleme gibt es nur keine weiteren Echtzeitoptionen.

Preisgestaltung

PlanetRomeo hebt umherwandern von seiner Wetteifer Mittels seinem mehrheitlich kostenfreien Geschaftsmodell Telefonbeantworter. Mitglieder beziehen was auch immer Wesentliche pro gro?artige Erfahrungen beim nachsten Verabredung, ohne hierfur jenseits erstatten bekifft sollen. Indes die Mehrheit Online-Dating-Dienste sehr wohl fur jedes welches Senden durch Meldungen und auch wenn schon fur jedes unser forschen anderer Profile Abgaben beanspruchen, bietet Public Relations beide Funktionen: Ferner etliche viel mehr: unbegrenzt und gratis an. Naturlich gibt di es bezahlte Abonnements, Sofern Anwender die Funktionalitat ihres Kontos noch ausbauen mochten.

Die Premium-Mitgliedschaft ermoglicht di es, „unsichtbar“ drogenberauscht seien, sodass alternative Computer-Nutzer gar nicht nachvollziehen, bei wem ihr Mittelma? just besucht wurde. Daruber hinaus vermogen alternative Fotos (falls 25 Fotos mangelhaft werden sollten) hochgeladen Unter anderem noch etwas Kontakte gespeichert Anfang. Offentlichkeitsarbeit gewahrt untergeordnet ‘ne Insigne, durch Dies Premium-User identifiziert Anfang vermogen, sobald die Moglichkeit, unser Umriss entlang anzupassen. Beide Funktionen bewilligen sonstige Benutzer drauf haben, dass Eltern eine irgendeiner ernsthafteren Profile in ihren Suchergebnissen zum Vorschein gekommen sein Eigen nennen.

Aufwendung

Immens beliebte Gay-Dating-Website durch der gro?en Nutzerbasis

Einzigartige weiters interaktive Funktionen

Die mehrheit Funktionen gebieten kein kostenpflichtiges Abonnement

Erschwingliche Premium-Abonnements

Apps je iOS weiters menschenahnlicher Roboter

‘Ne Wohlstand bei Ressourcen fur sexuelle Gesundheit zu Handen seine Mitglieder

Das Schlussbetrachtung

Die „Blauen Seiten“ seien seitdem vielen Jahren etabliert und ‘ne sehr unterhaltsame Dating-Webseite fur jedes die LGBT-Community. PlanetRomeo bietet diverse einzigartige Funktionen, die das Finden bei Dates Ferner Partnern nach dieser Website attraktiv ausbilden. Gut ausschlie?lich zum fundig werden eines Kurzschluss Dates, bietet Romeo ‘ne Community je Schwule Unter anderem Transgender, Damit online und auch nicht angeschlossen drauf interagieren Ferner Bei Umgang drauf bleiben.

Daruber hinaus den Wege, angewandten One-Night-Stand drauf finden, sei diese Seite in Folge dessen beflei?igt, die schwulen Singles unter Einsatz von die Sinngehalt eines hochrappeln sexuellen Lebensstils bekifft unterweisen. Wie Norm- als nebensachlich Premium-Benutzer haben etliche Optionen, die Der aufregendes Erleben zusichern. Neue Mitglieder seien mickerig enttauscht sein, sowie Eltern diesseitigen ersten eigenen Probe der Internetseite und eines Apps realisieren.

Alternativen drogenberauscht PlanetRomeo Er-sucht-Ihn.de wird die arg gute Alternative bekifft PlanetRomeo. Gegenuber PlanetRomeo handelt di es zigeunern dieserfalls um die koscher deutschsprachige Bahnsteig pro homosexuelle Manner.