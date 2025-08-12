Pee Wee recupera su libertad tras arresto en Texas

.- El cantante salió de la cárcel después de pagar una fianza de 500 dólares, aunque se enfrenta a cargos por reincidencia en conducir ebrio.

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 11 de agosto de 2025

El cantante Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, recuperó su libertad la tarde de este lunes 11 de agosto después de pagar una fianza de 500 dólares, tras haber sido arrestado en Edinburg, Texas, por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI).

De acuerdo con registros del Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos, Irvin Salinas, nombre real del artista, fue detenido la noche del domingo 10 de agosto. Hasta el momento no ha emitido declaraciones, aunque el periodista Carlo Uriel informó que el intérprete de “Mi Dulce Niña” se declaró culpable de agilizar el proceso de fianza.

Este no es el primer incidente de este tipo para Pee Wee. En enero de 2024 fue arrestado en Alamos, Texas, por el mismo delito. En aquella ocasión, el también actor reconoció públicamente su “irresponsabilidad” y expresó su arrepentimiento en el programa mexicano “Ventaneando”, asegurando que no volvería a suceder.

El nuevo arresto del cantante podría complicar su situación legal, pues al tratarse de una reincidencia en un delito similar, las autoridades podrían imponer sanciones más severas.

