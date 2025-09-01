Participa equipo de natación Dragones IMD en Festival de Escuelas de Natación

Con el respaldo del Alcalde Carlos Peña Ortiz, el equipo de natación Dragones emprendió su viaje a la ciudad de Tampico, donde participa en el XXII Festival de Escuelas de Natación, evento que reúne a los mejores talentos de la disciplina en el estado.

Instituto Municipal del Deporte, ha impulsado la preparación de los nadadores mediante la asesoría de entrenadores capacitados, fortaleciendo sus habilidades técnicas y competitivas para representar dignamente a Reynosa en esta justa deportiva.

Con este tipo de apoyos, el Gobierno de Reynosa refrenda su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones de atletas, fomentando el deporte como una herramienta de formación, disciplina y sano esparcimiento.

