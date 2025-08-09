Operativo especial de seguridad protege predios campestres en Miguel Alemán

.- Guardia Estatal resguarda Las Américas y Las Quintas para garantizar tranquilidad a familias y apoyar recuperación de espacios

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tamaulipas, 8 de agosto de 2025

En respuesta a la solicitud de propietarios de predios campestres en los sectores Las Américas y Las Quintas, el Gobierno Municipal de Miguel Alemán, encabezado por el biólogo Ramiro Cortez Barrera, implementará un operativo especial de seguridad con el apoyo de la Guardia Estatal. La medida busca garantizar la tranquilidad de las familias durante una nueva jornada de trabajo y recuperación de espacios organizada por los vecinos.

El alcalde reconoció el respaldo constante de los mandos y elementos de la Delegación Regional de la Guardia Estatal, así como del Operativo Frontera Chica y de la Coordinación Municipal de la corporación. “Su presencia ha sido clave para que las familias puedan retomar con confianza sus actividades y el uso de sus propiedades”, señaló Cortez Barrera.

El despliegue de seguridad iniciará este sábado a las 9:00 de la mañana, con vigilancia presencial y perimetral en ambos fraccionamientos. De esta manera, se busca prevenir incidentes y brindar un entorno seguro para quienes decidan acudir a sus terrenos a realizar labores de limpieza, mantenimiento o convivencia familiar.

Vecinos de Las Américas y Las Quintas han destacado que este tipo de acciones coordinadas no solo fortalecen la seguridad, sino que también fomentan la unidad comunitaria. La recuperación de estos espacios campestres ha sido un esfuerzo continuo, impulsado por la colaboración entre autoridades y ciudadanos.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la estrategia forma parte de un plan más amplio para mejorar la vigilancia en zonas rurales y campestres, donde en años recientes se han registrado incidentes que han limitado el uso pleno de las propiedades. La intención es que, con la presencia constante de la Guardia Estatal y la participación activa de los vecinos, se devuelva la confianza y se reactive la convivencia en estos entornos.

Las autoridades hicieron un llamado a los propietarios para sumarse a esta jornada y seguir colaborando en el cuidado de sus predios, reforzando así la seguridad y el sentido de pertenencia en la comunidad.

