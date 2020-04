operadores de transporte urbano solicitan apoyo gubernamental

Operadores de las diferentes rutas del transporte urbano de la capital de Tamaulipas se manifestaron en las afueras del palacio de gobierno para demandar apoyo debido a que sus ingresos cayeron en mas de un 75 por ciento al día ante las medidas que se han aplicado para la lucha contra el Coronavirus COVID-19.

“Si no morimos por el virus, moriremos de hambre, necesitamos Apoyo” se podía leer en una de las cartulinas que los choferes llevaron en su demanda.

El transporte urbano cómo otros negocios recibieron un duro golpe a la economía pues las autoridades sanitarias ordenaron que en cada vehículo debe transportarse a 12 personas y para ellos no les resulta costeable.

La medida es una que el gobierno puso dentro de la lucha contra el COVID-19.

Explicaron que otra regla es de que todo pasajero debe traer su cubrebocas y gel antibacterial de otro modo no podrán subir.

Los choferes argumentaron que han visto qué muchos de los usuarios viven al día y no pueden comprar esas herramientas de protección.

“En un ejido una señora se subió casi llorando con un niño, me pedía que la llevara que no trata ni un peso y pues yo le di un raid” dijo otro de los choferes.

Aseguraron estar cumpliendo con las reglas como es el de limpiar en cada “vuelta” los pasamanos y asientos del microbús, aclarando que los insumos que se gastan los están costeando y ante esta crisis sus bolsillos ya no pueden mas.

LOS RECIBE GOBIERNO

Momentos más tarde funcionarios del gobierno de estado sostuvieron una reunión con ellos y una vez terminada la platica los operadores dieron a conocer qué llegaron a un acuerdo.

Los demandantes no quisieron explicar pero aseguraron que iban a ser apoyados.