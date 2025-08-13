Ofreció Carlos Peña Ortiz Brigada DIF En Tu Colonia, una jornada de servicios, alegría y gratitud

Las familias del fraccionamiento Caracoles, llenas de alegría recibieron al Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz, quien encabezó la brigada DIF En Tu Colonia, iniciativa que acercó innumerables servicios gratuitos a sus hogares, como paquetes de frutas y verduras, así como ventiladores entregados mediante un sorteo.

“Nos complace mucho nuevamente estar aquí en este sector. Agradezco a todos los vecinos que están acompañándonos en esta brigada en que tenemos servicios de Bienestar Social, de COMAPA, y muchos otros”, mencionó el Alcalde y agradeció a la señora Ricarda Flores la bienvenida.

Con una sonrisa contagiosa y corazones llenos de gratitud, los vecinos de Caracoles celebraron la llegada de este programa social que les aportó lentes, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos, cirugías de catarata y carnosidad, zapatos para las familias de parte de la compañía B Hermanos, entre otros beneficios.

