Ofreció Carlos Peña Ortiz Brigada DIF En Tu Colonia, una jornada de servicios, alegría y gratitud

by respuestaenlinea01

Las familias del fraccionamiento Caracoles, llenas de alegría recibieron al Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz, quien encabezó la brigada DIF En Tu Colonia, iniciativa que acercó innumerables servicios gratuitos a sus hogares, como paquetes de frutas y verduras, así como ventiladores entregados mediante un sorteo.

“Nos complace mucho nuevamente estar aquí en este sector. Agradezco a todos los vecinos que están acompañándonos en esta brigada en que tenemos servicios de Bienestar Social, de COMAPA, y muchos otros”, mencionó el Alcalde y agradeció a la señora Ricarda Flores la bienvenida.

Con una sonrisa contagiosa y corazones llenos de gratitud, los vecinos de Caracoles celebraron la llegada de este programa social que les aportó lentes, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, aparatos auditivos, cirugías de catarata y carnosidad, zapatos para las familias de parte de la compañía B Hermanos, entre otros beneficios.

