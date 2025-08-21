Titulares

Ofrecen parabusaes mayor comodidad a usuarios del transporte público

El Alcalde Carlos Peña Ortiz, con el objetivo de proporcionar un espacio digno y cómodo a los pasajeros del transporte público en Reynosa, dispuso personal de la Secretaría de Servicios Públicos para la limpieza y mantenimiento de parabuses en diversos puntos del bulevar Miguel Hidalgo.

Parabuses Atendidos
– Parabus Hotel Plaza Sendero Periférico.
– Parabus en el bulevar Hidalgo a la altura del Puente de la Paz.
– Parabus en el parque Adolfo López Mateos.
– Parabus frente al CRI, Centro de Rehabilitación Integral.

El objetivo es proporcionar además de un espacio digno
cómodo para los usuarios del transporte colectivo, que tengan mayor seguridad durante su espera en el bulevar Miguel Hidalgo en camino a su hogar, escuela o trabajo.

