Ofrece Gobierno de Carlos Peña Ortiz enseñanza artística en Curso de Verano 2025

– Las clases se han impartido de manera gratuita como parte del compromiso con el acceso a la cultura.

El Gobierno de Reynosa, que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, continúa llevando con éxito el Curso de Verano 2025 en su sede Jarachina gracias a la respuesta de más de 125 niños y jóvenes, quienes tras nueve días de actividades su participación ha sido constante.

En la clase de Teatro, el Maestro Eduardo Calderón los ha instruido en el manejo de títeres y en fundamentos de actuación como el uso del cuerpo en escena y la proyección vocal, orientándolos a fortalecer la presencia escénica y la expresión individual.

La clase de Música, impartida por los Maestros Juan José Puente y Jesús Muñiz, incluye ejercicios de vocalización, interpretación de melodías, técnica de respiración, canto coral y práctica instrumental con flauta y violín, adquiriendo conocimientos básicos para aplicarlos en conjunto.

En Danza, la Maestra Scarlett Espinosa los introduce en rutinas de calentamiento, conciencia corporal y composición coreográfica, fomentando el movimiento coordinado y el uso del cuerpo como medio de expresión rítmica.

