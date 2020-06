Obligación, responsabilidad y prohibición de los poseedores de mascotas

Río Bravo. – La Dirección de Ecología, Protección al Medio Ambiente y Animal del municipio de Río Bravo está pidiendo a la población atender de manera adecuada a las mascotas, en base a las obligaciones plasmadas en el reglamento para la protección y control de animales domésticos.

Ariadna Ibarra Rodríguez, Directora de Ecología, Protección al Medio Ambiente y Animal remarco que hay tres puntos importantes que todas las personas que tengan una mascota deben de saber.

El primero son las obligaciones que tenemos por poseer una mascota, como son vacunarlo y desparasitarlo para prevenir futuras enfermedades, brindarles un alimento saludable, agua limpia preferentemente de garrafón, higiene tanto de la mascota como del lugar donde se encuentra, un espacio donde se pueda resguardar de las inclemencias del clima, atención medica cuando se requiera, mantenerlo dentro de nuestra propiedad y si lo sacamos a pasear ponerle una correa con unos dos metros de largo.

El segundo es la responsabilidad, hacernos responsables de todos los daños y perjuicios que pudieran provocar, no deben de constituir una molesta para los vecinos, mantenerlo dentro de nuestra propiedad y se tiene rejas poner una malla para que no agreda a quien pase por la banqueta.

Como tercer punto son las prohibiciones, la primera y más importantes es NO traer a nuestra mascota libre en la vía publica ya que peligra su vida al ser posiblemente atropellado, puede agredir a otra mascota o a una persona, puede comer lo que encuentre en la calle poniendo en riesgo su salud, las mascotas no debes de estar atados, si es bravo poner por breve tiempo una correa suficientemente larga y poner un anuncio como protección para quien ingrese a la propiedad donde se menciones que hay un perro bravo, no permitir o provocar actos de crueldad como hacerlos pelear con otras mascotas y NO abandonarlos.

Ibarra Rodríguez pones a disposición los siguientes números telefónicos de la presidencia municipal de Río Bravo, 9340020 y 9340011 extensión 242 del departamento de ecología donde pueden reportar de manera anónima cualquier tipo de maltrato animal.