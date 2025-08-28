NOMBRAN A JOSÉ Má. PARRA TANGUMA COMO NUEVO DIRECTOR DEL COBAT No. 39 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO

– El nombramiento reconoce su trayectoria y experiencia en el servicio público, principalmente en Camargo

Por: Pedro Aparicio Gallegos

NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAM. –

El Licenciado José María Parra Tanguma fue designado como nuevo director del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT) en Nueva Ciudad Guerrero, un nombramiento que ha sido recibido con reconocimiento y respaldo por parte de la comunidad educativa y social de la región.

Parra Tanguma, originario de Camargo, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, donde ha ocupado diversos cargos de relevancia en el Gobierno Municipal de su lugar de residencia. Su experiencia administrativa y compromiso con la educación fueron factores determinantes para asumir esta nueva responsabilidad.

Fuentes cercanas señalaron que este nombramiento no solo es un merecido reconocimiento a su carrera, sino también una oportunidad para fortalecer el desarrollo académico de la juventud en Nueva Ciudad Guerrero, mediante proyectos que impulsen la calidad educativa y la vinculación con la comunidad.

La designación de Parra Tanguma al frente del COBAT No. 39 representa un voto de confianza en su capacidad para liderar una institución clave en la formación de nuevas generaciones, tarea que asumirá con el respaldo de autoridades locales, maestros y padres de familia.

Con este cambio, se espera dar continuidad a los programas educativos vigentes y, al mismo tiempo, generar nuevas estrategias que contribuyan al progreso académico de los estudiantes de la región ribereña.