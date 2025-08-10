Niño de 2 años casi muere ahogado en alberca

Lucas, de 2 años, fue rescatado del agua tras quedar inconsciente; familiares y paramédicos lograron salvarlo.

Acuña, Coahuila | 9 de agosto de 2025

“¡El niño, el niño!”, fueron los gritos que rompieron la música y las risas en una quinta de la colonia Benito Juárez. En segundos, la celebración se convirtió en caos. Lucas, un pequeño de apenas dos años, flotaba inmóvil en la alberca.

Según testigos, el menor se encontraba en los juegos acuáticos sin chaleco salvavidas y sin la supervisión de un adulto. Su madre, que platicaba con amigas a unos metros, escuchó los gritos y corrió desesperada hacia el agua.

Familiares y asistentes lograron sacar a Lucas del agua, mientras alguien llamaba al número de emergencias. Minutos después, arribaron elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

“Al llegar, encontramos al menor inconsciente. Se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que recuperó la respiración”, informó un rescatista en el lugar.

El niño fue estabilizado y trasladado al hospital Ejeza para recibir atención médica especializada. Aunque su estado es reservado, autoridades confirmaron que sobrevivió gracias a la rápida intervención de quienes lo auxiliaron.

El incidente movilizó a varias unidades de policía y cuerpos de rescate, que hicieron un llamado a la población para extremar precauciones en espacios con albercas, sobre todo tratándose de menores de edad.

Especialistas recuerdan que un niño puede ahogarse en menos de dos minutos, incluso en zonas poco profundas. El uso de chalecos salvavidas y la supervisión constante son medidas esenciales para evitar tragedias.

En la quinta, el bullicio dio paso al silencio y al llanto. La imagen de Lucas recibiendo reanimación quedó grabada en la memoria de los presentes, recordándoles que un descuido, por mínimo que parezca, puede cambiarlo todo en un instante.

