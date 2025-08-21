Niño de 10 meses sufre quemaduras y es trasladado por Fundación Michou y Mau

.- Un accidente doméstico recuerda la importancia de la prevención y la solidaridad ciudadana en Tamaulipas.

Por: Martín Juárez Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.

Un descuido de segundos cambió la vida de Mateo, un bebé de apenas 10 meses de edad originario de Soto La Marina, quien sufrió quemaduras en el rostro, pecho y brazo al derramarse sobre él café caliente. El accidente movilizó a la Fundación Michou y Mau, que de inmediato realizó el traslado de emergencia hacia la Unidad de Quemados en Ciudad Victoria.

La fundación informó que gracias al apoyo constante de la ciudadanía, que con sus donaciones permite mantener operativa la ambulancia especializada, fue posible llevar a cabo el traslado del menor en condiciones seguras y con atención médica adecuada.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los niños ante accidentes en el hogar, particularmente relacionados con líquidos calientes. Según especialistas en salud infantil, las quemaduras representan una de las principales emergencias pediátricas y pueden dejar secuelas permanentes si no se atienden de manera inmediata.

La Fundación Michou y Mau en Tamaulipas reiteró el llamado a los padres de familia para extremar precauciones dentro de casa, evitando dejar bebidas calientes al alcance de los pequeños y supervisando cada espacio donde ellos juegan o se desplazan. Asimismo, agradeció a la sociedad civil que con su apoyo económico permite salvar vidas y brindar esperanza a familias que enfrentan momentos de angustia.

“El compromiso ciudadano es clave, porque cada peso donado ayuda a que nuestra ambulancia siga en funcionamiento y los niños que sufren quemaduras severas puedan ser trasladados a tiempo”, señaló la organización en un comunicado.

El caso de Mateo es un recordatorio de la importancia de la prevención en el hogar y de cómo la solidaridad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una emergencia.

