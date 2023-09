Naif Hamscho defiende el diálogo y crítica politización del SNTE El ex candidato a Secretario General del SNTE se pronuncia a favor del diálogo y la unidad sindical.

Por: Martín Juárez Torres.

Ciudad Victoria, Tam. – El maestro Naif Hamscho, quien fuera candidato a la Secretaría General de la Sección 30 del SNTE en las pasadas elecciones, rompió su silencio en un video emitido ayer, respondiendo a las declaraciones del actual líder sindical, Arnulfo Rodriguez Treviño.

Hamscho comenzó su declaración expresando su respeto por los tiempos y la actual dirección sindical, destacando su intención de no declarar ni fijar postura. Sin embargo, señaló que la mención de Arnulfo a su persona como ausente lo impulsó a hacer público su punto de vista.

“Participé por la dirigencia sindical, pero soy un convencido de privilegiar el diálogo”, declaró Hamscho. Argumentó que el paro debe ser el último recurso cuando falla el diálogo, y enfatizó en la importancia de la fuerza de la organización sindical para resolver problemas y obtener resultados para los trabajadores de la educación.

El ex candidato lamentó que en menos de 24 horas, el movimiento sindical pasará de legítimo a político. Hizo hincapié en que el SNTE está por encima de cualquier color político o gobierno, resaltando su capacidad para el diálogo y el debate que ha llevado a grandes conquistas.

“En nuestros estatutos no están facultados para mover miembros del gabinete, nuestro interés es gestionar y exigir resultados en beneficio de nuestros agremiados y mejorar prestaciones que impacten en una mejor forma de vida para todas nuestras familias” y agregó.

“No sentemos un precedente porque no vamos a permitir nunca que un gobierno venga a decirnos a quién quieren en las carteras seccionales, no le vamos a permitir nunca que un gobierno nos quite de una mesa de negociación a un miembro del comité ejecutivo seccional y mucho menos le vamos a permitir a un gobierno que quiere imponernos a quién maneja nuestra caja de ahorro del SARTET, lo del SNTE al SNTE y lo del gobierno, al gobierno”.

Hamscho instó a no utilizar el sindicato para intereses personales o caprichos y a no “victimizar” al SNTE. Afirmó que el sindicato debe enfocarse en gestionar y exigir resultados para los agremiados y mejorar prestaciones que beneficien a las familias.

También mencionó temas como la basificación, regularización financiera y mejoras en créditos, resaltando la necesidad de una buena negociación.

Hamscho concluyó su declaración llamando a la unidad, al diálogo y a la reinstalación de mesas de negociación efectivas. “Estoy dispuesto a aportar en beneficio del SNTE”, finalizó.

