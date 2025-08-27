Titulares

Alumbrado público en Matamoros avanza con nuevas…

Desaparece joven estudiante en Reynosa y piden…

Motocicleta robada en Río Bravo es recuperada…

REYNOSA MANTIENE CONFIANZA DE INVERSIONISTAS PESE A…

NACE BEBÉ A BORDO DE AMBULANCIA EN…

DIF Matamoros celebra a adultos mayores con…

Directora Reyna Cruz fortalece educación en Sector…

Entrega de despensas y útiles escolares llega…

Es Imparable mantenimiento de avenidas en Reynosa

Invita COMAPA a hacer reemplazo de medidor…

Diaz OrdazTitulares

NACE BEBÉ A BORDO DE AMBULANCIA EN DÍAZ ORDAZ

by respuestaenlinea00

– Paramédicos de Protección Civil reafirman su preparación y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia

Por: Pedro Aparicio Gallegos

DÍAZ ORDAZ, TAM. – Una vez más, el personal de Protección Civil y Bomberos demostró su capacidad de respuesta y profesionalismo al atender exitosamente un parto de emergencia dentro de una ambulancia en servicio.

De acuerdo con el titular de la corporación, Gerardo Falcón Uribe, la atención fue brindada por los oficiales David Rentería y Pablo H. Reymundo, quienes, a bordo de la unidad médica con número económico 04, asistieron a una joven madre que entró en labor de parto y dio a luz a un varón en pleno traslado.

El recién nacido y su madre fueron trasladados de inmediato al Hospital Materno, donde se confirmó que ambos se encuentran en perfecto estado de salud.

Falcón Uribe destacó que estos resultados son fruto de la capacitación constante que reciben los elementos de Protección Civil, gracias al apoyo decidido de la Alcaldesa Nataly García Díaz, quien ha impulsado de manera permanente cursos de actualización para el personal.

El director de Protección Civil felicitó tanto a la joven madre como a los paramédicos que participaron en la atención, subrayando que este tipo de hechos reflejan el compromiso de la corporación con la ciudadanía.

Related posts

Crisis en cruces fronterizos de Tamaulipas: caída de hasta 90% en transporte de carga

respuestaenlinea

Restaura COMAPA línea de conducción de agua en colonia Valle de Bravo

respuestaenlinea

fuerte choque deja saldo de un muerto y un herido

respuestaenlinea