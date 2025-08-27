NACE BEBÉ A BORDO DE AMBULANCIA EN DÍAZ ORDAZ

– Paramédicos de Protección Civil reafirman su preparación y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia

Por: Pedro Aparicio Gallegos

DÍAZ ORDAZ, TAM. – Una vez más, el personal de Protección Civil y Bomberos demostró su capacidad de respuesta y profesionalismo al atender exitosamente un parto de emergencia dentro de una ambulancia en servicio.

De acuerdo con el titular de la corporación, Gerardo Falcón Uribe, la atención fue brindada por los oficiales David Rentería y Pablo H. Reymundo, quienes, a bordo de la unidad médica con número económico 04, asistieron a una joven madre que entró en labor de parto y dio a luz a un varón en pleno traslado.

El recién nacido y su madre fueron trasladados de inmediato al Hospital Materno, donde se confirmó que ambos se encuentran en perfecto estado de salud.

Falcón Uribe destacó que estos resultados son fruto de la capacitación constante que reciben los elementos de Protección Civil, gracias al apoyo decidido de la Alcaldesa Nataly García Díaz, quien ha impulsado de manera permanente cursos de actualización para el personal.

El director de Protección Civil felicitó tanto a la joven madre como a los paramédicos que participaron en la atención, subrayando que este tipo de hechos reflejan el compromiso de la corporación con la ciudadanía.