Mujer estadounidense sufre accidente en carretera Matamoros-Victoria

.- Conductora de 27 años resultó con fracturas tras volcarse a la altura del ejido El Moquetito.

AgenciaTamNoticias

Matamoros, Tamaulipas, 18 de agosto de 2025

Una ciudadana americana resultó lesionada este lunes luego de que el vehículo en el que viajaba se volcara sobre la carretera Matamoros-Victoria, a la altura del ejido El Moquetito.

Paramédicos de Ambulancias Orduña acudieron al lugar y brindaron atención a la conductora identificada como Haylee Torres, de 27 años, quien presentó fractura en el húmero distal derecho y probable luxación en la rodilla izquierda. Fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Estatal arribaron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y mantener la seguridad en la zona. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la volcadura.

