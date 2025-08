Mujer es encontrada alterada y tirada en la calle junto a su ropa en Matamoros

.- El abuso de drogas desató un incidente en Matamoros; mujer terminó tirada en la vía pública tras discutir con sujetos que consumieron su dinero en estupefacientes.

Matamoros, Tamaulipas, 4 de agosto de 2025

Una mujer fue localizada este lunes en completo estado de alteración, tirada sobre el pavimento y junto a sus pertenencias, en plena calle del fraccionamiento Palmares en Matamoros. En un principio, se pensó que había sido víctima de violencia, pero posteriormente se reveló que el incidente fue causado por problemas relacionados con el consumo de drogas.

El hecho ocurrió sobre la calle Sendero de las Palmas, donde vecinos alarmados reportaron a una mujer con signos de crisis emocional y su ropa desparramada a su alrededor. Al ser interrogada, dijo que había sido agredida y desalojada por dos hombres. Sin embargo, al profundizar en su testimonio, confesó que ella misma se arrojó al suelo, molesta porque los sujetos consumieron la droga que se compró con su dinero, sin incluirla.

“A ese bato le dije que me hiciera un paro de quedarme ahí con él y le invitaba de la droga que yo comprara. Y ahorita lo mandé a comprar droga”, expresó. “Me sentí mal que hicieran eso conmigo. Que se fumaran mi dinero en droga y no me ha regresado el dinero, y sí se lo fumaron ellos solos”, explicó la mujer.

Añadió que recientemente abandonó el hogar donde vivía con su esposo en el fraccionamiento San Ángel, precisamente por situaciones similares relacionadas con el consumo de estupefacientes.

El caso fue clasificado como una alteración del orden público sin que se hayan presentado cargos. Las autoridades reiteraron el llamado a no propagar versiones falsas y atender con seriedad las consecuencias del abuso de sustancias en la vía pública.

