mujer agrede a socorrista

En su intento por bajarlo de la unidad, la fémina le rasguñó uno de sus brazos dejándole varias marcas con sus uñas.

El incidente se registró la tarde del miércoles, justo cuando el técnico en urgencias médicas se dirigía a su hogar, luego de un pesado día de trabajo.

El afectado reveló que solamente traía puesto el pantalón del uniforme y una playera sin logos mientras que la camisola la llevaba doblada arriba de su mochila.

Pese a ello, la mujer logró identificar a qué institución pertenecía por lo que empezó a recriminarle el no llevar puesto el cubrebocas y no tomar otras medidas de prevención para no exponerla a un contagio.

El socorrista trató de hacerle entender que el cubrebocas solo es para quienes presentan algún síntoma pero no pudo convencerla.

Exigió al chofer que lo bajara de la unidad pero ante la negativa del operador, la ciudadana trató de bajarlo del carro.

Al jalarlo, la mujer le rasguñó uno de sus brazos, mismo que quedó marcado.

El joven decidió no seguir discutiendo con la fémina y para evitar mayores complicaciones se bajó del auto.