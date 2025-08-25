Muestra Gobierno de Carlos Peña Ortiz compromiso con la educación en Reynosa

El Alcalde Carlos Peña Ortiz confirma su compromiso permanente con la educación de la población estudiantil de Reynosa. A través del Gobierno Municipal, se están brindando apoyos para instituciones de todos los grados académicos.

Actividades Realizadas por el R. Ayuntamiento:

Se continúa con el apoyo de personal para el pintado de aulas en el jardín de niños María E. Pereira, ubicado en la calle Hawai con prolongación Londres, de la colonia Cañada.

Otras cuadrillas se dedican al corte de maleza en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rhode de la UAT, ubicada en Calle Rodhe 185, colonia Arcoiris, donde se realiza el saneamiento en apoyo a dicha universidad para evitar propagación de fauna nociva.

