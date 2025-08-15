Muerte masiva de pelícanos en Playa Bagdad preocupa a ambientalistas

.- En una semana, 73 pelícanos han muerto en la zona; piden a autoridades investigar y sancionar a responsables.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 15 de agosto de 2025

La asociación ambientalista Conibio Global alertó sobre una alarmante mortandad de pelícanos en Playa Bagdad, donde en tan solo siete días se han documentado 73 ejemplares muertos. La mayoría de las aves perdió la vida por anzuelos de pesca que quedaron atorados en sus picos o gargantas, provocando su ahogamiento.

De acuerdo con la organización, el problema, que hasta ahora parecía consecuencia de la pesca en alta mar, tomó un giro grave este viernes, cuando se localizó un pelícano amarrado del pico y las alas, lo que constituye un acto de crueldad deliberada contra la fauna silvestre.

“Esto ya no es un accidente; es una agresión directa que debe ser investigada”, señaló un portavoz de Conibio Global.

Los técnicos de Conibio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) trabajan diariamente en la georreferenciación, documentación y sepultura de entre 10 y 20 pelícanos que aparecen sin vida en la orilla.

La asociación hizo un llamado urgente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que intervengan de inmediato, identifiquen a los responsables y apliquen sanciones ejemplares.

