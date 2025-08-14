Muerte de joven en cirugía estética en Monterrey bajo investigación

.- Fiscalía de Nuevo León indaga posible negligencia médica tras fallecimiento de mujer originaria de Saltillo.

Monterrey, Nuevo León, 13 de agosto de 2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de Jaqueline Yamilet Briones Torres, joven de 25 años originaria de Saltillo, Coahuila, quien falleció tras someterse a una lipoescultura en un consultorio de la colonia Obispado, en Monterrey.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el procedimiento se habría complicado provocando una fuerte hemorragia. El médico tratante presuntamente abandonó el lugar y fue el anestesiólogo quien la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario, donde minutos después fue declarada sin vida.

El fiscal general Javier Flores Saldívar confirmó que el inmueble fue asegurado y que la investigación se centra en determinar si el consultorio operaba legalmente, así como la posible responsabilidad por negligencia médica. Hasta el momento no hay personas detenidas.

En el sitio, autoridades localizaron una figura de la Santa Muerte colocada en una reja junto al cordón de resguardo. La clínica operaba en el Edificio Médico de Especialistas, en avenida Hidalgo 2532.

Fuentes ministeriales informaron que se revisa si la víctima padecía alguna condición de salud previa o si consumió alguna sustancia que complicara la intervención, además de los medicamentos y anestesia administrados. Se presume que la cirugía fue contratada a través de una “tanda” organizada por la página ‘Toque Divino’ en Saltillo.

