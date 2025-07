Muere Hulk Hogan a los 71 años: la leyenda de la lucha libre se despide del ring para siempre

.-El ícono de la WWE fallece en su casa en Florida tras sufrir un paro cardíaco. Su legado en la lucha libre profesional queda marcado para la historia.

AgenciaTamNoticias

Clearwater, Florida, 24 de julio de 2025

Hulk Hogan, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre profesional y eterno símbolo del entretenimiento deportivo, falleció este jueves 24 de julio a los 71 años de edad. De acuerdo con reportes oficiales, el legendario luchador sufrió un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida, donde fue declarado muerto poco después del incidente.

Conocido por su imponente físico, su icónico bigote rubio y su enérgico grito de guerra “Hulkamania is running wild!”, Hogan fue durante décadas una de las principales caras de la WWE y una figura internacional que trascendió el ring. Su carisma y presencia escénica lo llevaron a protagonizar memorables rivalidades con otras leyendas del deporte, como André the Giant, Randy Savage y The Ultimate Warrior.

Durante los años 80 y 90, Hulk Hogan no solo dominó la lucha libre estadounidense, sino que también incursionó en el cine y la televisión, consolidándose como una figura del entretenimiento masivo. Su personaje inspiró juguetes, videojuegos, series animadas y una comunidad global de fanáticos conocida como los “Hulkamaniacs”.

A lo largo de su carrera, acumuló múltiples campeonatos mundiales y protagonizó momentos históricos en eventos como WrestleMania, donde su nombre quedó inscrito como uno de los pilares de la franquicia. En 2005 fue inducido al Salón de la Fama de la WWE, un reconocimiento a su impacto en la industria.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de reacciones en redes sociales por parte de aficionados, colegas y personalidades del deporte y el espectáculo. La WWE emitió un comunicado lamentando profundamente la pérdida y destacando que “Hogan será recordado como uno de los más grandes intérpretes que jamás haya pisado un cuadrilátero”.

Aunque su luz se ha apagado, el legado de Hulk Hogan permanecerá vivo en la memoria de generaciones enteras que lo vieron levantar la mano al cielo después de cada combate. Hoy, el mundo de la lucha libre guarda un respetuoso silencio ante la partida de uno de sus más grandes héroes.

#HulkHogan #WWE #LeyendaDelRing #Hulkamania #LuchaLibre #DEP #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea