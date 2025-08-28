Muere hombre afuera de Cruz Roja en Matamoros

.- Llegó en auto particular en busca de ayuda, pero fue declarado sin vida; autoridades investigan un posible infarto

AgenciaTamNoticias

Matamoros, Tamaulipas, 27 de agosto de 2025.

Un hombre perdió la vida esta mañana a las afueras de la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, luego de que familiares lo trasladaran de urgencia en un vehículo particular para recibir atención médica. Al llegar al lugar, el personal confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomó conocimiento del caso y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue ingresado a una camioneta de una funeraria tras las diligencias correspondientes. Una patrulla fue colocada en la zona para resguardar la escena y evitar el acceso visual de curiosos.

De manera preliminar, se informó que un posible infarto pudo haber sido la causa del fallecimiento, aunque hasta el momento no existe una versión oficial sobre lo ocurrido. Autoridades locales señalaron que será la autopsia la que determine con exactitud las causas de la muerte.

Este hecho se suma a los recientes decesos registrados en la ciudad, lo que ha generado preocupación entre la población por la atención inmediata que reciben las personas en casos de urgencia. Vecinos y testigos lamentaron lo ocurrido y expresaron la importancia de fortalecer los servicios de salud y emergencias en la región.

La información continuará actualizándose conforme se emitan comunicados oficiales por parte de las autoridades correspondientes.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Matamoros #CruzRoja #Tamaulipas