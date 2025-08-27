Motocicleta robada en Río Bravo es recuperada en Reynosa

.- Guardia Estatal sigue señal satelital y asegura unidad en la colonia Pedro José Méndez, ¿cómo ocurrió el hallazgo?

Reynosa, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

La rápida intervención de la Guardia Estatal permitió recuperar en Reynosa una motocicleta que había sido reportada como robada en el municipio de Río Bravo. El hallazgo fue posible gracias al monitoreo satelital GPS con el que contaba la unidad, lo que facilitó su localización.

De acuerdo con información oficial, el reporte se recibió a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5). Con las coordenadas en mano, personal de la Delegación Regional Reynosa se trasladó a la colonia Pedro José Méndez, donde el rastreo marcaba la ubicación precisa del vehículo.

Al llegar al domicilio señalado, los elementos visualizaron una motocicleta que coincidía plenamente con las características del vehículo robado. En el lugar también se encontraba un hombre en posesión de la unidad.

Tras la verificación, tanto la motocicleta como el ciudadano fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), autoridad que dará seguimiento al caso para deslindar responsabilidades.

La Guardia Estatal reiteró que la colaboración ciudadana mediante reportes oportunos al C5 resulta fundamental para agilizar la respuesta en casos de robo y otros delitos, mientras que la tecnología de rastreo satelital ha demostrado ser una herramienta eficaz para recuperar vehículos en corto tiempo.

