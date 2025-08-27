Titulares

Alumbrado público en Matamoros avanza con nuevas…

Desaparece joven estudiante en Reynosa y piden…

Motocicleta robada en Río Bravo es recuperada…

REYNOSA MANTIENE CONFIANZA DE INVERSIONISTAS PESE A…

NACE BEBÉ A BORDO DE AMBULANCIA EN…

DIF Matamoros celebra a adultos mayores con…

Directora Reyna Cruz fortalece educación en Sector…

Entrega de despensas y útiles escolares llega…

Es Imparable mantenimiento de avenidas en Reynosa

Invita COMAPA a hacer reemplazo de medidor…

ReynosaTitulares

Motocicleta robada en Río Bravo es recuperada en Reynosa

by respuestaenlinea00

.- Guardia Estatal sigue señal satelital y asegura unidad en la colonia Pedro José Méndez, ¿cómo ocurrió el hallazgo?

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

La rápida intervención de la Guardia Estatal permitió recuperar en Reynosa una motocicleta que había sido reportada como robada en el municipio de Río Bravo. El hallazgo fue posible gracias al monitoreo satelital GPS con el que contaba la unidad, lo que facilitó su localización.

De acuerdo con información oficial, el reporte se recibió a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5). Con las coordenadas en mano, personal de la Delegación Regional Reynosa se trasladó a la colonia Pedro José Méndez, donde el rastreo marcaba la ubicación precisa del vehículo.

Al llegar al domicilio señalado, los elementos visualizaron una motocicleta que coincidía plenamente con las características del vehículo robado. En el lugar también se encontraba un hombre en posesión de la unidad.

Tras la verificación, tanto la motocicleta como el ciudadano fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), autoridad que dará seguimiento al caso para deslindar responsabilidades.

La Guardia Estatal reiteró que la colaboración ciudadana mediante reportes oportunos al C5 resulta fundamental para agilizar la respuesta en casos de robo y otros delitos, mientras que la tecnología de rastreo satelital ha demostrado ser una herramienta eficaz para recuperar vehículos en corto tiempo.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Reynosa #RioBravo #GuardiaEstatal #SeguridadTamaulipas

Related posts

Enfermero y tres mujeres rescatados tras secuestro en NL

respuestaenlinea

Diputada de Morena propone buscar a desaparecidos tras 24 y no 72 horas después 

respuestaenlinea

Continúan obras en beneficio de la comunidad.

respuestaenlinea