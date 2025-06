Mochilas transparentes fortalecen seguridad en Preparatoria Juvenal Boone

¿Una medida eficaz o una buena noticia para las escuelas de Nuevo Laredo?

AgenciaTamNoticias

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 23 de junio de 2025.

La Preparatoria Federal por Cooperación “Profesor Juvenal Boone Flores”, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hará obligatorio el uso de mochilas transparentes a partir del ciclo escolar 2025‑2026, que inicia el 25 de agosto. La directora del plantel, Sarahí Ávalos Limón, informó que esta acción preventiva busca reforzar la seguridad escolar y facilitar la detección visual de objetos no permitidos.

La iniciativa se enmarca en la ley aprobada por el Congreso de Tamaulipas en 2024, la cual promueve el uso de mochilas transparentes en escuelas del estado, y responde a propuestas de madres y padres de familia del plantel. “Hasta el momento hemos tenido muy buena respuesta de los padres de familia, la idea surgió de los mismos padres”, explicó Ávalos Limón.

Aunque no se han detectado objetos peligrosos, la directora señaló que algunos estudiantes han ingresado artículos no permitidos, como juegos electrónicos. La nueva medida complementa otras acciones de seguridad ya implementadas y refuerza el entorno educativo. Ávalos Limón aclaró que no se sustituirán protocolos existentes, sino que se añade una capa adicional de prevención.

La decisión convierte a la Preparatoria Juvenal Boone en la primera institución del nivel medio superior en Nuevo Laredo en adoptar esta estrategia de manera obligatoria, alineándose con políticas estatales y la preocupación de la comunidad escolar por mantener espacios seguros.

El próximo 25 de agosto, más de mil estudiantes del plantel deberán acudir con mochilas transparentes. Padres y alumnos han sido informados con anticipación para facilitar la adquisición del material adecuado.

Expertos en seguridad escolar destacan que estas medidas pueden disuadir el ingreso de objetos no autorizados y reducir riesgos conjuntos en entornos educativos. No obstante, enfatizan la importancia de combinarlas con acciones de formación, vigilancia y participación activa de la comunidad.

La Preparatoria Juvenal Boone Flores reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de su comunidad estudiantil, colaborando con autoridades y padres para garantizar un ciclo escolar más seguro en Nuevo Laredo.

#NuevoLaredo #Tamaulipas #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #SeguridadEscolar #MochilasTransparentes #EducaciónTamaulipas #PreparatoriaJuvenalBoone