Mi prioridad es servirte a tí: José Luis Romo

En la frontera chica allá en el municipio más jóven de Tamaulipas se cocina un proyecto muy importante que aún sin germinar ya está dando mucho de que hablar y me refiero a José Luis Romo.

Hombre hechado pa delante, con una firme convicción de honrar a lo único que le enseñaron sus padres y el lo lleva muy en alto; “la palabra es la palabra y se cumple”.

Romo sabe que hay mucho por hacer en Díaz Ordaz, su tierra, y el reto es muy grande, pero también sabe que cada día hay un ejército de mujeres y hombres que se están sumando a su proyecto político por el hartazgo de un pueblo que ha sido ultrajado y traicionado una vez más.

” Romo más cerca de tí” ” Aquí caben todos y todas, Díaz Ordaz nos necesita más que nunca, ya basta de no hacer nada por nuestra gente, yo, José Luis Romo, siempre estaré para quién toque mi puerta y quiera sumarse conmigo a trabajar, para sacar del abandono y el olvido a nuestro Díaz Ordaz”.

José Luis Romo a través de su fundación “Romo Más Cerca de Tí” tiene ya construido un buen camino dónde su labor social hacía los que menos tienen, ha quedado de manifiesto brindándoles una ayuda invaluable en quién desesperados ante la desgracia han buscado refugio.

Asimismo, confió que desde que tiene uso de razón sus padres le enseñaron a perseguir sus sueños y metas, además que le hicieron ver que nada es imposible.

“Este día es uno de los días más importantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes”, añadió.

El hombre detrás del proyecto 90s Pop Tour finalizó asegurando que está listo para afrontar este reto como diputado ya que ha representado a muchos talentos. “Contenderé para diputado este año. Hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo. Cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”.