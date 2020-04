mensaje de un enfermero

“Buen día. Pues si, es mi uniforme de enfermería hoy por la mañana llegue a una tienda de conveniencia con mi cubrebocas y uniforme”.

“Una señora diciendo que nosotros personal de Salud estamos infectando a Reynosa con coronavirus, por Dios santo, nosotros no trabajamos matando personas nosotros cuidamos a personas cuando más lo nesecitan, ese es mi trabajo y el de muchos compañeros en esta ciudad, creen que vaciandonos una botella de cloro nos vamos a desinfectar..???? No señores lean sobre este virus, Infórmese bien, gracias a Dios solo fue el uniforme y no pasó a algún daño mas, esta señora gritando que nosotros somos lo culpables de todo lo que esta pasando…no señora yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones que nos siguen dando de quedarse en sus casas, en lugar de haberme vaciado esa botella de cloro a mi lo hubiera vaciado en su casa Y se hubiera ahorrado esos pesitos que gasto en ella puede que mañana le vayan a hacer falta”.

“Lejos de darme coraje me da pena y tristeza que aún piensen que el personal de Salud somos bichos infectando gente por doquier, me da tristeza que que tengan que hacer este acto por pensar que somos los culpablesde que las cifras en este país y en esta ciudad vayan a la alta, y no se cuiden a si mismos”.

“Ahora ya no puede uno salir con su uniforme de enfermería por miedo a que ya no sea una botella de cloro, después no vaya a ser una botella de ácido”.