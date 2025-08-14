Menores desaparecen en Nuevo Laredo

.-Dos familias viven horas de angustia mientras autoridades intensifican la búsqueda de Alisson Alicia Santos Arevalo y Luzdary Nicole Carmona González, desaparecidas el pasado 10 de agosto en Nuevo Laredo.

AgenciaTamNoticias

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de agosto de 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, emitió un boletín de búsqueda para localizar a Alisson Alicia Santos Arevalo, de 11 años, y Luzdary Nicole Carmona González, de 16, quienes fueron vistas por última vez el 10 de agosto de 2025 en el municipio de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no se tiene noticia de su paradero y existe la sospecha de que ambas podrían ser víctimas de un delito. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que ayude a su localización.

Características y vestimenta

Luzdary Nicole Carmona González es de complexión delgada, cara cuadrada, cabello abundante negro lacio y ojos café oscuro alargados pequeños. Vestía playera tipo polo color negra, short de mezclilla azul y tenis blancos marca Adidas.

Alisson Alicia Santos Arevalo presenta complexión robusta, cara redonda, cabello negro lacio de largo regular y ojos café oscuro alargados pequeños. Vestía blusa negra tipo ombliguera con estampado de oso rosa al frente, pantalón negro y sandalias rosas de peluche.

Las autoridades recuerdan que cualquier pista, por mínima que parezca, puede ser crucial para ubicar a las menores. Recomiendan a la ciudadanía observar en su entorno, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y reportar de inmediato cualquier información.

Líneas de contacto

La Fiscalía pone a disposición los números de emergencia 911 y 834 318 6150 para recibir datos que ayuden en la investigación. Toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

La desaparición de menores en Tamaulipas sigue siendo un tema de preocupación para las autoridades y la sociedad, que en los últimos años han enfrentado múltiples casos que requieren coordinación y participación activa para obtener resultados.

