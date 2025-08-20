Mejora labor de bacheo del Gobierno de Reynosa la infraestructura vial

El Alcalde Carlos Peña Ortiz dirigió trabajo de bacheo realizado en diversas calles de la ciudad como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial, una labor que desarrolla la Secretaría de Servicios Públicos por medio de diversas cuadrillas municipales.

Trabajos de Bacheo Realizados:

Reparación de baches en la calle Francisco González Bocanegra de la colonia 5 de Diciembre.

Bacheo en la calle J. López Portillo con Ávila Camacho, colonia López Portillo.

Reparación de asfalto en la calle División Norte y Honduras en la colonia Beatty.

Rehabilitación de la entrada a Villa Florida y en bulevar Hidalgo con Río Sabinas de la colonia Longoria.

Reparación de carpeta asfáltica en la Lateral del Canal Rodhe, fraccionamiento Praderas de Élite.

Estas acciones tienen la finalidad de mejorar la infraestructura vial de Reynosa para garantizar la seguridad y comodidad de los ciudadanos en las vías públicas y para hacer efectiva esa seguridad se exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad y la señalización.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa