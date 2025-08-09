Titulares

Mejora Gobierno Municipal de Reynosa seguridad vial en colonia Flovigar

Por instrucciones del Alcalde Carlos Peña Ortiz, la Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno de Reynosa llevó a cabo la construcción de una guarnición tipo “pecho de paloma” en la obra de clausura de retorno ubicada en el bulevar Morelos con calle Argentina de la colonia Flovigar.

 

Esta modificación tiene como objetivo mejorar la seguridad en la zona y reducir el riesgo de accidentes, orientando a los conductores a dirigirse a los retornos con semáforos para una circulación más segura y ordenada.

 

Con esta acción, el Gobierno de Reynosa busca garantizar la seguridad vial de los habitantes y conductores que transitan por esta área y sigue trabajando para mejorar la infraestructura pública, atendiendo las necesidades de la ciudadanía para un tránsito más seguro.

 

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa

