Mejora COMAPA red de drenaje sanitario en la colonia Fuentes Sección Lomas

by respuestaenlinea00

Por instrucciones del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa realiza trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario sobre la calle 8, entre bulevar Las Fuentes y Emiliano Zapata, en la colonia Fuentes Sección Lomas.

Durante estas maniobras, el personal del organismo reemplaza ductos de PVC de 8 pulgadas de diámetro, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red, mejorar el servicio sanitario y garantizar mayor seguridad en la infraestructura hidráulica del sector.

Estas acciones son fundamentales para prevenir futuras obstrucciones, mejorar el desalojo de aguas residuales y proteger la salud de las familias que habitan en la zona. La COMAPA de Reynosa reafirma su compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de la ciudad, fortaleciendo día con día los servicios de agua potable y alcantarillado.

