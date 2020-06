Mantiene Tamaulipas actividad turística en hoteles y restaurantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de la ratificación de la fase 1 de la contingencia sanitaria derivada por COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del estado, la actividad turística continúa sin modificación, abarcando solamente la operación de hoteles, servicios de alojamiento y restaurantes, informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha.

Sobre la expectativa que se tiene para el próximo periodo de verano, el titular del turismo en el estado, señaló que todo dependerá también de la apertura o no de los espacios públicos.

“Si nosotros vemos a través de quien hoy coordina esta evolución de fases, que es la Secretaría de Salud estatal, que hay condiciones para la apertura de espacios públicos abiertos, pues seguramente el comportamiento y la ocupación será mucho mejor de cara a julio y agosto”, puntualizó.

Por el contrario señaló que de no presentarse una apertura de espacios abiertos motivado por la no evolución de fases, se continuará con las mismas condiciones, donde no se contaría con el pleno ejercicio del turismo en una época de verano. En caso de darse este escenario, los indicadores de ocupación hotelera se presentarían muy similares en julio y agosto, a los que se tienen en junio, entre el 20 o 25 por ciento.

“Estaremos a la expectativa de la decisión, que primero como en todo momento de la pandemia, ha sido cuidar la salud en Tamaulipas y si se dan las oportunidades y las condiciones estaríamos ya iniciando además una campaña importante de promoción de la mano de la apertura de los espacios públicos abiertos, entiéndase con ellos balnearios, museos, parques, áreas naturales, parques turísticos y playas.

Finalmente destacó que la ocupación que se da dentro de los hoteles, es principalmente turismo de negocios, derivado de la oportunidad que ya está teniendo otros sectores económicos neo esenciales, beneficiando a su vez la reactivación de algunas frecuencias aéreas, dando mayor movilidad a destinos como Reynosa y Tampico y permitiendo la reapertura de vuelos de Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria.