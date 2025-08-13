Madre enferma es desalojada por su propia hija

.- María Soledad Vázquez, de 52 años, padece artritis y quedó en la calle tras un conflicto familiar; vecinos exigen intervención de autoridades.

Tampico, Tamaulipas, 13 de agosto de 2025

Una escena de indignación y tristeza se vivió este martes en la colonia Moctezuma de Tampico, cuando María Soledad Vázquez Maldonado, de 52 años, fue desalojada por su propia hija y obligada a dormir en la banqueta junto a sus pocas pertenencias. La mujer, enferma de artritis reumatoide degenerativa, quedó en estado de intestado tras el fallecimiento de su esposo y carece de recursos para sobrevivir.

El conflicto, que venía gestándose desde semanas atrás, estalló el 15 de julio pasado, cuando la hija de la afectada, Nidia Guadalupe Espino Vázquez, y su esposo, Bardo Samuel Morales Álvarez, irrumpieron violentamente en el domicilio ubicado en la calle Central No. 302. Según vecinos, forzaron la chapa y amenazaron con sacarla, profiriendo insultos y generando un altercado que terminó siendo contenido por la comunidad.

Sin embargo, este 12 de agosto, los familiares regresaron y concretaron el desalojo. Sin mostrar documentos que acreditaran propiedad sobre la vivienda —que permanece en condición intestada— dejaron a la señora María en la vía pública, expuesta a las inclemencias del clima y sin un techo donde refugiarse.

Testigos denunciaron que la víctima ha sido sometida a violencia psicológica constante, con frases intimidatorias como “A ti nadie te va a ayudar, estás sola”. Vecinos han organizado pequeñas colectas para brindarle alimento y cobijas, al tiempo que solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales y estatales para garantizar su seguridad y restitución de derechos.

Especialistas en derecho familiar señalan que, en casos de sucesión intestada, ningún heredero puede desalojar a otro sin resolución judicial. De confirmarse que la acción se realizó sin orden legal, podría configurarse un delito de despojo.

La historia de María Soledad refleja una problemática creciente en la región: adultos mayores y personas con discapacidad que, ante la falta de protección legal o apoyo familiar, terminan en situación de calle. En tanto, la comunidad de la colonia Moctezuma se mantiene alerta y unida, con la esperanza de que la justicia actúe antes de que la salud de la afectada se deteriore aún más.

