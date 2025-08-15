Luchador “Baby Rap” detenido por brutal agresión en Monclova

.- Diego Sánchez Coronado, alias “Baby Rap”, fue arrestado tras golpear violentamente a su vecino, quien ahora lucha por su vida con muerte cerebral.

AgenciaTamNoticias

Monclova, Coahuila, 15 de agosto de 2025

Indignación y exigencia de justicia han despertado en Monclova tras la detención del luchador profesional Diego Sánchez Coronado, conocido como “Baby Rap”, acusado de propinar una golpiza a su vecino en la colonia Asturias.

Según la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la víctima, Juan N., presenta muerte cerebral como consecuencia de severos golpes en la cabeza. Testigos afirman que el ataque fue desproporcionado y sin justificación, derivado de una discusión que escaló a violencia extrema.

Familiares y vecinos del afectado exigen que el caso sea tratado como intento de homicidio y que se castigue con todo el peso de la ley. “No fue una pelea, fue una agresión cobarde que casi le quita la vida”, señalaron personas cercanas al lesionado.

La Fiscalía investiga bajo la hipótesis de lesiones con intención homicida, sin descartar la reclasificación a homicidio en las próximas horas. Mientras tanto, Sánchez Coronado permanece bajo custodia, y la comunidad exige que este hecho no quede impune.

#JusticiaParaJuan #Monclova #Coahuila #BabyRap #Violencia #Policiaca #AgenciaTamNoticias