Los habitantes del campo están con el Truko

Miquihuana, Tamaulipas.- En la plaza principal de Miquihuana municipio ubicado en el suroeste del estado, llegó el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” César Truko Verástegui donde reafirmó su orgullo de pertenecer a este sector que le ha permitido conocer su problemática.

En su mensaje quedó claro que sabe cuál es la problemática de Miquihuana, comenzando por aquellos que fueron cancelados por instancias federales así como la falta de agua.

“Aquí en Miquihuana conozco a su gente, he visto que su gente trabaja más, no porque sea del campo no puedo llegar a la gubernatura, soy el único de lo qué hay en el escenario político que conoce todo el estado, conoce cada uno de los 43 municipios, conoce las áreas de oportunidad de cada región”.

Mencionó que en su propuesta de abastecer de agua a todas las comunidades, buscando la solución entabló pláticas con Bustamante y Doctor Arroyo.

“Tengo platicado con el municipio de Bustamante y el municipio de Doctor Arroyo, de algún lugar jalar el agua, de unos, ductos y de otros, tomas, pero le voy a dar prioridad a lo que es, lo que anteriormente era el Cuarto Distrito, lo que es Jaumave, Miquihuana, Bustamante, Palmillas y Tula”

Reiterando que conoce la vida de la gente del campo, de la gente de Miquihuana que trabaja más y que lamentablemente se encuentra en el mismo lugar, viendo con tristeza que siguen luchando sin el apoyo de gobierno federal.

“Desaparece PROSPERA y desaparece el Seguro Popular. Hoy, cuidado de que alguien se enferme; porque se batalla con el médico, se batalla con la enfermera, se batalla con medicamentos”

Agregó que en el tema de los energéticos, de la gasolina, el diésel, la energía eléctrica que siempre dijeron que la iban a bajar, pero al subir los energéticos, al subir los fertilizantes, los insumos suben la canasta básica, puntualizó.